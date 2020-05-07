Недавно моя сестра вышла замуж за белоруса. А как известно, именно они могут дать всем фору в приготовлении картофельных оладий. Захожу к ней однажды в гости, а она как раз жарит драники по рецепту своей белорусской свекрови. Нескольким хитростям научилась и я.

Все продукты, что потребуются для приготовления драников, надо достать заранее, чтобы они согрелись и были одной температуры.

Чтобы картофель не чернел, нужно вместе с картошкой натереть лук. Отжать и добавить 2 ст. л. сметаны или молока.

Драники получатся нежнее обычного, если лук и картошку натереть на мелкой терке.

Муку можно не добавлять, если вместо нее использовать натуральный крахмал из отжатой жидкости от картофеля. Дать ей отстояться, слить, а осевший крахмал добавить в тесто.

Добавляйте в тесто только белки, – так, картофельные оладьи получаются пышнее.

Жарить можно без масла, вместо него использовать смалец, сало. Животный жир разогревается лучше, чем масло, и оладьи во время жарки быстрее «схватываются». В готовом виде драники можно подавать со шкварками: на любителя, конечно, но стоит попробовать.

Сковороду нужно хорошо нагреть.

Ушла я от сестры не только с багажом премудростей, но и с новым рецептом драников с мясом (колдуны), который быстро опробовала дома.

Ингредиенты:

6 картофелин;

300 г любого мясного фарша;

1 средняя луковица;

3 яйца (белки – в тесто, желтки – в фарш);

2 ст. л. муки;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло для жарки.

Картошку с луком натерла на мелкой терке, затем добавила остальные продукты. Яйца разделила: белки — для теста, желтки — для мясного фарша, посолила и поперчила. На раскаленную сковороду ложкой выложила тесто из картофеля, на него положила немного фарша, сверху — еще одну ложку теста.

Колдуны обжарила со всех сторон, затем потушила их под крышкой примерно 15 минут. В горячем виде к ним подала сметану и зелень. Вот так удачно мой повод в гости к сестре обернулся новым опытом. Надеюсь, он еще кому-то пригодится.

Ну и поделюсь нашим семейным рецептом, я готовлю драники традиционном способом, и вот какие продукты использую:

6 картофелин;

1 среднюю луковицу;

2 куриных яйца (или я заменяю на 1 утиное);

2-3 ст. л. муки;

соду – на кончике ножа;

растительное масло – 50 г;

сметану для подачи;

соль, перец – по вкусу.

Картошку натереть на терке, если в нем много сока – отжать. Нарезать мелко лук. Вбить яйцо, добавить муку, соду, соль, перец. Все перемешать.

Разогреть сковороду с маслом. Жарить драники на среднем огне до румяности с каждой стороны 2-3 минуты. Подавать со сметаной.